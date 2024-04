Mauro Giroletti scioglie le riserve: in campo con "Sergnano in Comune"

Dopo una lunga attesa Mauro Giroletti scioglie le riserve e si presenta ufficialmente alle prossime elezioni comunali dell’8 e 9 giugno come candidato sindaco della lista civica "Sergnano in Comune".

Mauro Giroletti si candida

Attualmente capogruppo di maggioranza e consigliere delegato per Sport, Partecipazione e Trasparenza, il 42enne impiegato nel settore delle comunicazioni e rapporti istituzionali, ha dichiarato apertamente che ci saranno alcune new entry all’interno del gruppo. E che c’è l’idea di conservare una filo diretto di continuità con l’Amministrazione del quinquennio che si avvia al termine.

"Ci saranno volti nuovi ma molti assessori e consiglieri uscenti hanno confermato la propria disponibilità, assicurando così la necessaria esperienza e la doverosa competenza nei vari ambiti di cui le comunità hanno sempre più bisogno - ha puntualizzato - Scrivere poche righe come report di fine mandato non è semplice: sicuramente sono stati cinque anni molto intensi e impegnativi in cui l’Amministrazione comunale ha dovuto affrontare anche gravi emergenze esterne che hanno avuto un forte impatto sulla vita del paese: la tromba d’aria dell’agosto 2019, la pandemia Covid e la crisi energetica ed economica internazionale".

Poi Giroletti ha precisato che "sono stati raggiunti tutti gli obiettivi prefissati nel programma elettorale di mandato, con i principali cantieri appaltati, ben avviati e in dirittura d’arrivo". "Un investimento di oltre cinque milioni di euro in opere pubbliche finanziate senza incidere sul debito ereditato che oggi pesa ancora molto sulle casse comunali", ha rimarcato.

Grazie ad Angelo e Pasquale Scarpellini

Non sono mancate infine parole di stima e ringraziamento per il costante lavoro del sindaco e del vicesindaco Angelo e Pasquale Scarpelli.

"A nome di tutto il gruppo civico, che è ancora in fase di definizione, non posso che dire grazie a Angelo. Credo che il paese, in questi anni, sia molto migliorato e questo lo si deve certamente all’impegno di tutti gli amministratori, sempre presenti e disponibili per l’intera cittadinanza. Li ringrazio non solo per il buon lavoro di questi anni, ma anche per il sostegno e il prezioso contributo che continueranno a dare a tutto il nuovo gruppo per la campagna elettorale".

Focus del suo programma elettorale sarà puntare sul futuro di Sergnano: "In vista delle prossime elezioni comunali - ha concluso Giretti - intendiamo promuovere una proposta rinnovata, aperta al contributo di tutti per individuare, in modo condiviso, valori comuni e obiettivi concreti per il paese".

