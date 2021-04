Mancato accesso agli atti: Comune condannato dal Tar

Il Tar condanna il Comune di Sergnano per aver negato alla minoranza un accesso agli atti.

Si tratta di una vicenda iniziata a dicembre 2020, quando il gruppo “Sicuramente Sergnano” aveva domandato di visionare quattro diversi documenti relativi a: lampioni del parco Tarenzi, risultati di una riunione con il Ministero dell’ambiente riguardante la Stogit, una lamentela sulla mensa della primaria e gli esiti del lodo Scrp.

Il diniego dell’Amministrazione ha convinto la minoranza a ricorrere al tribunale amministrativo. Dopo la consulenza dell’avvocata Elisa Mondardini, a gennaio il Tar ha ricevuto l’istanza e oggi ha confermato la mancanza di trasparenza, con conseguenze non indifferenti per l’Amministrazione sergnanese.

“Non siamo contenti che sia dovuta intervenire una sentenza del Tar per spiegare ai nostri amministratori della maggioranza i loro numerosi e ripetuti errori di carattere amministrativo ed interpretativo delle leggi – si legge nel commento della minoranza – Ci dispiace molto di più, però, la continua, incessante, stressante ricerca dell’alibi, della scusa e della responsabilità di quanto succede, sempre e costantemente ad altre persone ed altri fattori. È dal maggio 2019 che lo stiamo dicendo e la pacchia per il sindaco & co. non poteva di certo durare. Il Tar li ha condannati sotto ogni punto di vista, chiarendo che il diritto dei consiglieri ad avere informazioni non è soggetto a nessun controllo e motivazione: la minoranza ha sì richiesto molti atti, ma questo è sintomo di attività svolta in maniera seria e attenta, dotandosi di strumenti quali la pec per semplificare il lavoro dell’Amministrazione”.