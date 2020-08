L’ospedale Santa Marta verso una rivoluzione?

Rivoluzione in vista per l’ospedale Santa Marta (se ci sarà la copertura finanziaria): La Regione punta a una riorganizzazione generale di cui si è parlato in Consiglio comunale.

L’ospedale Santa Marta in un progetto di riorganizzazione

La prospettiva è la trasformazione in un presidio sanitario territoriale (Prest) con reparto per pazienti subacuti e ampliamento degli ambulatori, un investimento da 50mila euro. E l’Amministrazione compatta nell’ultimo Consiglio comunale ha vota un ordine del giorno presentato dal centrodestra per vigilare sulla salvaguardia del nosocomio.

Leggi di più su Cremascoweek in edicola venerdì 7 agosto.

TORNA ALLA HOME