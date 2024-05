L’ex sindaco Paolo Palladini lascia "Prima Vailate", si candida a Misano con la Lega

Paolo Palladini si dimette da consigliere comunale di «Prima Vailate» ed emigra in terra bergamasca tra le fila della lista «Lega Misà» di Daisy Pirovano, la senatrice leghista sindaco da tre mandati a Misano che sarà in corsa per governare un altro quinquennio.

Palladini si candida a Misano

«Sarò in lista a Misano insieme all’amica Daisy Pirovano. Un po’ di tempo fa le dissi che, se avesse avuto bisogno di una mano in vista delle elezioni amministrative di giugno, io sarei stato disponibile - ha spiegato Palladini - La proposta è rimasta in sospeso fino a quando lei non mi ha interpellato dicendomi che la mia presenza in lista avrebbe fatto piacere al gruppo di Misano e, dopo le dovute valutazioni, ho deciso di accettare».

Qualche voce, leggendo i componenti della lista Pirovano (in corsa per il quarto mandato) e vedendo il nome di Palladini ha pensato ad una «ricerca non facile» di candidati ma la sindaca misanese ha risposto prontamente: «Non ho certo chiesto a Palladini di entrare in lista con noi per fare numero, non ho di questi problemi, ma per le sue qualità umane e per la sua esperienza che rappresenterà sicuramente un valore aggiunto per il nostro gruppo e per Misano».

Dimissioni dal Consiglio

E così è: Palladini ha dunque lasciato Vailate per entrare a far parte della lista «Lega Misà» e sarà sostituito nel Consiglio comunale vailatese da Armando De Berardinis. E il suo gruppo come l’ha presa? Molto bene, come evidenziano le parole del capogruppo consiliare Pierangelo Cofferati.

«Siamo onorati che la senatrice Daisy Pirovano abbia insistentemente richiesto a una persona navigata come Paolo Palladini di formare una lista a Misano Gera d’Adda. E ci sono due elementi di fondo per questa richiesta: l’esperienza maturata come sindaco e la grande disponibilità di tempo da dedicare al territorio, cosa importantissima se vediamo quello che sta succedendo a Vailate, dove in Comune gli amministratori si vedono poco o nulla».

La lista della Lega

La compagine leghista, di cui farà parte Palladini, prevede conferme come l’assessore «storico» alla Sicurezza, Ambiente e Protezione civile Francesco Bettoni, i consiglieri uscenti Marzia Spampati, Piero Pilenga, e Ivano Bonizzoni, quello di Aristide Fontana è un ritorno in lista, e ci sono diversi volti nuovi.

«È una squadra nella quale ognuno sa precisamente di cosa si occuperà in caso di elezione - ha rivelato la candidata sindaca Daisy Pirovano - e in cui sono importanti alcuni valori come la coesione e la lealtà».

Vuoi restare sempre aggiornato?

📱"𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼" è ora anche un canale 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽

In un solo posto, troverai tutte le notizie più importanti della giornata dal tuo territorio, 𝗱𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘃𝘂𝗼𝗶 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗵𝗲, dalla sezione "Aggiornamenti" di WhatsApp.

🔗𝗖𝗹𝗶𝗰𝗰𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗶𝗻𝗸 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘃𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗮𝗧𝗿𝗲𝘃𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼!

https://whatsapp.com/channel/0029VaEHNSEK5cD5VhYIts2h