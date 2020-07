Lega in piazza a Vailate

“Prima Vailate” torna in piazza. Questa mattina il gazebo in centro per dare il via al tesseramento e raccogliere firme.

Lega in piazza

Domenica mattina militanti e consiglieri eletti della Lega si sono mobilitati per riprendere le attività di tesseramento e raccogliere firme. Sull’onda dell’iniziativa leghista di Roma, anche a Vailate si sono raccolte firme, oltre che per i tesseramenti, per dire “stopcartelle, stopclandestini e stopvitalizi”. Come riportato con soddisfazione dal sindaco Paolo Palladini, sono una quindicina i nuovi iscritti.

