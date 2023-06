La senatrice Pirovano e il Ddl sulla Giornata nazionale della Meraviglia

Il Disegno di Legge per istituire la Giornata nazionale della Meraviglia, che vede la senatrice Daisy Pirovano - sindaco di Misano - come prima firmataria è stato depositato in Parlamento. Il testo ora passerà in commissione prima di venire calendarizzato per la discussione e il voto nelle aule del Parlamento.

La Giornata nazionale della Meraviglia

Depositato in Senato il Disegno di Legge per istituire la Giornata nazionale della Meraviglia, voluta per "sensibilizzare i bambini e, attraverso loro, gli adulti, nei confronti dell’importanza della meraviglia per tutti. Meraviglia che è davvero uno dei primi momenti che accendono la curiosità e la fantasia di ogni bambino e adulto". Così recita nell’introduzione il Ddl che vede come prima firmataria la senatrice leghista e sindaco di Misano Daisy Pirovano - membro della Commissione Affari Costituzionali - che ha raccolto tra i banchi di Palazzo Madama una condivisione trasversale delle forze politiche. Quattro articoli compongono la proposta di Legge che, specifica al punto 1, ha il "fine di sensibilizzare e far conoscere le fatiche dei bambini che vivono in guerra, per riflettere sul valore fondamentale della meraviglia nella vita dei bambini e degli adulti".

Le celebrazioni la seconda domenica di ottobre

La seconda domenica di ottobre è la giornata individuata per le celebrazioni e sono previsti eventi e iniziative con lo scopo di "informare sul ruolo fondamentale della meraviglia quale diritto di tutti i bambini, per sviluppare curiosità e conoscenza ed essere portatori sani di pace" in collaborazione con le istituzioni e le associazioni che si occupano di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici come conseguenza di una guerra. Le scuole di ogni ordine e grado - in particolare scuole dell’Infanzia e Primarie - con le associazioni operanti nel settore nella settimana che precede la Giornata nazionale della Meraviglia saranno invitate a prevedere iniziative legate alle finalità della Legge.

Le parole della senatrice Pirovano

La senatrice e prima firmataria del Disegno di Legge Daisy Pirovano, in una nota, ha così spiegato i motivi per istituire la Giornata nazionale della Meraviglia in Italia.

Il testo è ispirato all’attività di Marco Rodari, al quale il presidente Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica per il suo impegno come Clown di guerra-volontario, volto a regalare ai bambini un momento per giocare, immaginare un mondo lontano dal contesto di sofferenza nel quale vivono. Rodari ha promosso un'iniziativa in 65 piazze italiane, con il coinvolgimento di 330 associazioni, che si è celebrata parallelamente in luoghi martoriati dai conflitti come la Siria e l'Ucraina: la Giornata della Meraviglia, appunto, con lo scopo di insegnare ai più piccoli, attraverso laboratori e spettacoli, a non perdere mai il valore e il diritto a meravigliarsi. Nostra volontà è istituirla per legge, promuovendo una settimana di eventi e progetti scolastici, in collaborazione con le associazioni che si occupano di minori con traumi legati alla guerra. Riteniamo importante per la nostra società custodire i sentimenti cui tutti i bambini hanno diritto.

Il Disegno di Legge ha avuto come cofirmatari, in Senato, anche: i leghisti Giorgio Maria Bergesio, Gianluca Cantalamessa, Maria Cristina Cantù ed Elena Teston; Alessandra Maiorino (Movimento 5 Stelle); Mario Occhiuto (Forza Italia); Marco Lisei (Fratelli d’Italia); Susanna Camusso (Partito Democratico); Mariastella Gelmini (Azione); Giuseppe De Cristofaro (Sinistra Italiana); Meinhard Durnwalder (Südtiroler Volkspartei); Mario Borghese (Movimento Associativo Italiani all’Estero).

Chi è Marco Rodari il "Cloun il Pimpa"

Marco Rodari, 47 anni, varesino - nato a Cittiglio -, una laurea in Storia Moderna ha girato il mondo in diversi teatri di guerra vestendo i panni del "Cloun il Pimpa" per portare un sorriso ai bambini che vivono ogni giorno sotto le bombe. E' al suo impegno come volontario che la senatrice Daisy Pirovano e i colleghi parlamentari si sono ispirati per presentare il Disegno di Legge volto a istituire in Italia la Giornata nazionale della Meraviglia.

L’impegno sociale e umanitario di Rodari è partito dall’Egitto per poi toccare altri scenari di guerra in giro per il mondo "armato" del suo naso rosso di clown, quali la Striscia di Gaza, l'Iraq, la città di Aleppo in Siria e, infine, l'Ucraina. A marzo di quest'anno il presidente Sergio Mattarella lo ha insignito dell'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana "Per la sua costante attività di volontariato nelle zone di guerra volta ad offrire un sorriso ai più piccoli".

Il volontario 47enne ha poi voluto "tirare fuori" tutto l’orrore e tutte le cose belle che ha vissuto nelle sue missioni dandosi alla scrittura e pubblicando nel 2016 il libro "La guerra in un sorriso". Marco Rodari è presidente dell’associazione "Per far sorridere il cielo - Claun Pimpa", organizzazione di volontariato fondata nel 2015 a Leggiuno (Varese) che ha lo scopo di prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo attraverso l'organizzazione di spettacoli di magia-clown, servizi di clown terapia in ospedale, creazione di scuole di magia e laboratori per bambini, sostegno alimentare e medico a famiglie bisognose, ricostruzione di abitazioni distrutte dalla guerra e donazioni di elettrodomestici vari.