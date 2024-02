La prima cittadina Elisa Guercilena pronta per il bis

La prima cittadina di Quintano Elisa Guercilena ci riprova: ufficiale la sua candidatura alle elezioni amministrative di inizio estate.

"Siamo quasi a metà del nostro percorso - ha dichiarato - e vorremmo terminare gli interventi e i progetti iniziati in questi primi cinque anni di amministrazione. Nonostante la pandemia siamo riusciti a realizzare delle opere e a dare dei servizi alla cittadinanza ma c’è ancora molto da fare. Vorremmo finire di ridisegnare il paese in base al programma che abbiamo presentato inizialmente".

Guercilena pronta per il bis

La lista civica "Ridisegniamo Quintano" dovrebbe riproporsi quasi in toto, forse con qualche nuovo elemento ma sicuramente con la conferma degli attuali assessori Fabio Bonetti ed Erika Pandini. Prevista qualche piccola modifica al simbolo, mentre il nuovo programma è ancora tutto in fase di costruzione.

"Di certo due saranno i punti più importanti su cui ruoterà la nostra attenzione - ha continuato Guercilena - la revisione del Pgt e la manutenzione ordinaria del cimitero. Altri progetti sono in cantiere ma dipende molto anche dai contributi che si riceveranno e dalle disponibilità. Siamo ancora in attesa di sapere come andrà a finire la nostra partecipazione ad un bando statale in cui abbiamo chiesto 700mila euro per asfaltare tutte le strade del paese".

Guercilena, 44 anni, attualmente tecnico comunale negli uffici di Cremosano, è più determinata che mai e descrive come molta positiva l’esperienza amministrativa passata.

«Certo, è impegnativo conciliare il lavoro, le esigenze della famiglia e gli impegni amministrativi - ha terminato la sindaca - ma mi piacerebbe proseguire in questo percorso. Così mi sono confrontata con il mio gruppo e abbiamo deciso insieme di impegnarci per un nuovo mandato».

Per quanto riguarda altre candidature invece ancora tutto tace, solo qualche vox populi ma per ora nessuna certezza.