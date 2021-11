"Togliamo la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini"

La minoranza di Agnadello plaude alla concessione al milite ignoto ma chiede la revoca di quella al Duce.

Sì alla cittadinanza onoraria al milite ignoto ma leviamola a Benito Mussolini. È il pensiero di Lista per Agnadello, che si è tradotto in una mozione che verrà presentata nel prossimo Consiglio comunale.

"Accettiamo con piacere, nell’occasione del centenario del trasferimento della salma da Aquileia a Roma, di condividere la proposta di conferire in maniera simbolica al milite ignoto la cittadinanza onoraria del nostro Comune - ha fatto sapere la minoranza - come da richiesta dell’”Unione nazionale mutilati e invalidi” per servizio, condivisa e parimenti promossa dall’”Associazione nazionale dei Comuni Italiani” (Anci). Consideriamo l’atto pubblico un doveroso omaggio verso coloro che hanno combattuto nel primo conflitto mondiale".