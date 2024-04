La lista Uniamo Pandino ha svelato il candidato sindaco: è Luigi Galimberti

La Lista civica Uniamo Pandino questa mattina, domenica 7 aprile, ha inaugurato la sua sede elettorale e nell'occasione ha presentato ufficialmente il suo candidato sindaco per le comunali dell'8 e 9 giugno prossimi. Si tratta di Luigi Galimberti, medico veterinario, consigliere comunale uscente del Gruppo Civico Pandino.

Uniamo Pandino svela il candidato sindaco: è Luigi Galimberti

Sarà il medico veterinario Luigi Galimberti, consigliere comunale uscente del Gruppo Civico Pandino, il candidato sindaco per la lista civica Uniamo Pandino che questa mattina ha aperto al pubblico la propria sede elettorale, in via Umberto I 42, in paese. Presente anche il candidato sindaco che ha incontrato i concittadini per un primo assaggio della campagna elettorale.

"Mi candido alla carica di sindaco perché mi sono sempre impegnato per la comunità pandinese e, sollecitato da parecchi cittadini, ho deciso di scendere in campo nella lista civica “Uniamo Pandino -Impegno civico per il futuro” - ha spiegato Galimberti -. Sono sicuro di fare bene, non solo per l’esperienza maturata ma anche perché la nostra forza è il gruppo che si è creato: un gruppo coeso con sani principi e valori, che prendono spunto dalla nostra carta dei valori, che ispirano il nostro

mandato amministrativo. Sono consapevole delle responsabilità e delle difficoltà della scelta che ho fatto ma sono certo che riusciremo a risolvere le diverse criticità in cui versa il nostro Comune. Tra queste - ed è tra i nostri principali obiettivi - la necessità di risanamento di ASM e in particolare del centro sportivo Blu Pandino".

Chi è Luigi Galimberti

E' stato lo stesso candidato sindaco per la lista civica Uniamo Pandino a presentarsi agli elettori raccontando un po' di se.

"Vivo da sempre a Pandino, di professione sono un medico veterinario e lavoro nel campo della sanità pubblica veterinaria presso l’ATS Milano Città Metropolitana - ha raccontato il candidato primo cittadino -. Ricopro vari incarichi nell’ambito lavorativo e tra questi anche il ruolo di Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Lodi. Per quanto riguarda gli impegni politici, amministrativi e sociali svolti a Pandino sono stato nel Consiglio di Amministrazione della fondazione RSA "Ospedale dei

Poveri" per tre mandati e nelle ultime elezioni amministrative sono stato eletto consigliere comunale con il Gruppo Civico".

Alcune immagini della mattinata