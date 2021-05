Internet a singhiozzo a Torlino Vimercati

A Torlino internet a singhiozzo e chi lavora da remoto è costretto a spostarsi a Crema per potersi collegare.

È quanto denunciato dalla minoranza “NuovaVita per Torlino”, che ha firmato una mozione per potenziare la rete.

“Sono stati segnalati casi di utenti della Tim residenti a Torlino che hanno dovuto recarsi a Crema o in altri paesi del Cremasco, da parenti e conoscenti, per poter lavorare on line – si legge – Il motivo? La rete della telefonia fatiscente e “sbriciolata” in diversi punti che non consente più un utilizzo adeguato. Un servizio diventato, perciò, sempre più instabile e precario per la continua caduta della linea e pertanto inaffidabile per chi ha necessità di collegarsi via internet con aziende e clienti per motivi di lavoro”.