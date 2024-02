Inaugurata la palestra ristrutturata

Ritorna finalmente operativa la palestra delle scuole elementari di Rivolta dopo tre anni di stop.

Taglio del nastro per la palestra ristrutturata

L’inaugurazione ufficiale si è svolta sabato scorso 3 febbraio 10, alla presenza dei ragazzi della scuola primaria del plesso di via Piave, di alcune associazioni sportive e del parroco, monsignor Dennis Feudatari , che ha benedetto la struttura.

La palestra di via Galilei era stata chiusa nell’ottobre 2019 per un cedimento nella pavimentazione. La precedente Amministrazione guidata da Fabio Calvi ne aveva predisposto la chiusura per inagibilità e stabilito la demolizione. Sembrava tutto pronto per costruire un nuovo edificio mediante l’ottenimento di un maxi-contributo statale e un finanziamento al 100 %. Ma con l’insediamento della Giunta di Giovanni Sgroi i programmi sono cambiati. Nel novembre 2021 si è deciso per la ristrutturazione dello stabile, che risale al 1930, ma la Soprintendenza ai beni architettonici e al paesaggio competente per il territorio non aveva dato il nulla osta. Ora finalmente l’edificio, completamente rinnovato grazie al contributo ministeriale precedentemente richiesto e all’aggiunta di 120mila euro da parte del Comune, sarà di nuovo usufruibile non solo dalla scuola elementare ma anche dalla Polisportiva OrSa, dal Karate, dalla Ginnastica Rivoltana, dal Twirling Rivolta d’Adda e dall’Asd Rivoltana.