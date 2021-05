Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si congratula con la Polizia locale

I quattro agenti della Polizia locale di Spino d’Adda hanno ricevuto le congratulazioni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria.

Le congratulazioni di Sergio Mattarella

Dopo il riconoscimento della Regione, la Polizia locale di Spino d’Adda è stata nuovamente encomiata per l’impegno in tempo di Covid-19. Durante il Consiglio comunale di venerdì 21 maggio, svoltosi come di consueto nella palestra del centro sportivo, il comandante Gaetano Papagni e gli agenti Alessandra Zamberini, Alberta Secchi e Giuseppe Cantoni hanno ricevuto le congratulazioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il lavoro svolto durante la pandemia

Continuità, tenacia, senso del dovere sono solo alcune delle caratteristiche che sono valse loro il riconoscimento. Mentre il controllo del distanziamento sociale, la supervisione sulle chiusure anticipate dei negozi e l’impegno nell’assistenza domiciliare erano i compiti in cui gli agenti sono stati maggiormente impegnati.

A febbraio l’encomio della Regione

A febbraio, una delegazione spinese aveva raggiunto il capoluogo di Provincia per ricevere l’encomio voluto da Regione Lombardia per cinquemila membri dei corpi di Polizia locale. Con questo riconoscimento, i quattro agenti di Spino fanno il bis, e tutta la comunità non può che esserne orgogliosa.