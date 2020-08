Il consigliere della Lega Francesco Laborante rassegna le sue dimissioni

Il consigliere di maggioranza Francesco Laborante lascia, l’esperienza politica vissuta finora non è più conciliabile con i suoi nuovi impegni.

Già quando si era astenuto dal votare la Variante al Pgt, il consigliere aveva fatto capire che il fattore tempo era fondamentale e che, dovendo scegliere, la politica non sarebbe stata la sua priorità.

«Sono molto preso in questo periodo, tra la famiglia, il lavoro e gli studi serali in cui mi sono impegnato – aveva detto allora – quindi non ho avuto modo di seguire attentamente tutta la questione della Variante, che è complessa, pertanto nel dubbio ho preferito astenermi». Un mese dopo sono arrivate le sue dimissioni.

«Confermo che non mi è possibile dedicare il tempo necessario, adesso ho impegni da cui non posso esimermi».

