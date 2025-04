Il Comune "boccia" il progetto dell'impianto a biometano

di Sara Barbieri

Alt alla costruzione dell’impianto a biometano sul territorio di Sergnano. La proposta avanzata dalla società "Energia Verde Bio Sergnano" è stata fermata nei giorni scorsi dall’Amministrazione comunale al termine della Conferenza dei Servizi, con un parere nettamente negativo che segna un punto di svolta nella vicenda.

Dopo mesi di discussioni e analisi, la decisione è arrivata a seguito di un’approfondita istruttoria tecnica condotta dall’ufficio comunale, supportata anche dalla relazione dell’agronomo incaricato dall’ente. Il responso è chiaro: troppe le criticità riscontrate per dare il via libera al progetto.

"Carenza documentale nella pratica presentata - ha precisato l’Amministrazione comunale - mancanza di dati tecnici nella valutazione dell’impianto, mancato riscontro ad alcune prescrizioni da parte degli enti superiori, parere negativo per l’impatto sulla viabilità locale, insufficienti opere di mitigazione e compensazione ambientale".

A sottolineare la soddisfazione per l’esito della procedura è il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Giuseppe Vittoni.

"Ringrazio l’Ufficio tecnico e il segretario comunale per la professionalità prestata e il grande impegno nell’approfondire un argomento così complesso a tutela del nostro territorio e della comunità di Sergnano. Ringrazio per il supporto anche Emanuele Cabini che ha svolto l’incarico di consulenza per il Comune di Sergnano, tutti gli enti e gli amministratori che hanno inviato le loro osservazioni al progetto, contribuendo all’espressione del parere finale. L’Amministrazione comunale è pienamente soddisfatta della puntuale verifica effettuata di tutta la documentazione pervenuta, che ha rispettato i tempi previsti e portato ad un esito finale che ha fatto emergere tutte le criticità di un progetto che avrebbe impattato eccessivamente sul nostro territorio comunale".