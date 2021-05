Giuseppe Vittoni neo-assessore alle Politiche sociali

Dopo le dimissioni di Luciano Beccaria, Giuseppe Vittoni è il nuovo assessore alle Politiche sociali di Sergnano.

E’ stato nominato nei giorni scorsi dal sindaco Angelo Scarpelli, che nella seduta consiliare del 7 maggio aveva dato comunicazione ufficiale delle dimissioni di Beccaria, assumendo la sua delega “ad interim”.

Attualmente consigliere comunale di maggioranza, Vittoni aveva già ricoperto l’incarico di presidente della commissione politiche sociali nel precedente mandato.

“Il gruppo ‘Sergnano in Comune’ esprime grande soddisfazione per questa disponibilità pervenuta da un consigliere di grande esperienza amministrativa e augura al neo assessore e a tutta l’Amministrazione comunale un buon proseguimento di lavoro” si legge in una nota divulgata dalla lista di maggioranza.