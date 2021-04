Galimberti affonda: “La locale non fa le multe”

Circa 120mila euro messi a Bilancio nel capitolo violazioni del Codice della strada, ma per il consigliere di minoranza pandinese Luigi Galimberti la cifra è esagerata, perché in paese si fanno poche multe.

La Polizia locale di Pandino è poco presente e l’Amministrazione è restia a sanzionare. Così la pensa Galimberti, che ha ingaggiato l’ennesimo duello con l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Vanazzi.

“Sono previste sanzioni per violazione del Codice della strada, un totale di 120mila euro, 50mila per le famiglie e 70mila per le imprese – ha esordito – Sappiamo quanto sia restia questa Amministrazione, al di là dei proclami elettorali su rispetto delle regole e sicurezza, a multare i cittadini, vuoi perché è un atto impopolare vuoi per la scarsa presenza sul territorio della nostra Polizia locale, nonostante formalmente sia tornata a pieno organico. Una cifra esagerata. Forse la maggioranza ripone la speranza di far cassa con l’installazione dell’autovelox sulla Bergamina, ma in questo caso ricordiamo che il Comune si è assunto tutti i costi di progettazione e messa in opera ma dovrà versare metà dei proventi alla Provincia, farsi carico delle spese per il noleggio e la manutenzione dell’attrezzatura. Inoltre ci sono cavilli burocratici che spesso invalidano le sanzioni”.