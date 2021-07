Galbiati: "Basta bugie sulla piazza in via Ungaretti"

"Perché continuare a dire che in viale Ungaretti si può realizzare una piazza sapendo che è una bugia?".

È la domanda che si pone il vicesindaco Enzo Galbiati, in merito a chi sostiene che l’ipotesi di costruire una piazza nell’area di via Ungaretti sia un’alternativa tangibile all’edificazione della residenza sanitaria assistenziale.

In sostanza, secondo Galbiati chi auspica la costruzione della piazza omette di menzionare che il progetto prevede anche nuovi fabbricati, nonché la presenza dei box sotto lo spiazzo che si verrebbe a creare fra i nuovi condomini.

Ancora più importante, secondo il vicesindaco, è il fatto che quel progetto prevedesse l’eliminazione dell’area mercato e la riduzione di via Ungaretti a un solo senso di marcia.

"La destinazione d’uso di quest’area è stata cambiata perché il costruttore ha trovato una società disposta a gestire in loco una Rsa - ha aggiunto - In questo modo riduciamo l’edificato complessivo, manteniamo tale e quale via Ungaretti e non perdiamo l’area mercato. Inoltre, nell’area dismessa dietro l’acquedotto realizzeremo un parcheggio per ampliare gli stalli destinati a chi dovrà visitare la casa di riposo, andare per negozi in via Ungaretti o raggiungere il polo scolastico. Per quanto riguarda la casa di riposo, avrà all’interno servizi che attualmente gli spinesi sono costretti a cercare in altri Comuni e che in tal modo saranno disponibili in paese. Inoltre, abbiamo stipulato una convenzione sanitaria che garantisce lo sconto del 10% per 15 spinesi che vogliano trasferirvisi".