Forza Italia sceglie Susanna Guerini Rocco per le Regionali

C’è anche Susanna Guerini Rocco (nella foto con il sindaco Palladini) tra i quattro candidati di Forza Italia alle prossime elezioni regionali. Il neo-assessore esterno di Vailate, che solo qualche settimana fa ha ricevuto dal sindaco Paolo Palladini la nomina alla Cultura e al Servizio bibliotecario, dopo il passaggio del vicesindaco Pierangelo Cofferati all’assessorato alle Politiche sociali lasciato vacante dalla dimissionaria Marcella Margherita Nicola, figura nella lista presentata dal Comitato Provinciale di Forza Italia Cremona e concordata con il Coordinatore Regionale Licia Ronzulli.

La scelta di Forza Italia è ricaduta sulla Guerini Rocco e su altri tre amministratori locali perché si crede che, con le loro rispettive cariche istituzionali, possano dare copertura alle diverse aree territoriali provinciali. Assieme alla new entry della Giunta Palladini infatti, sono presenti tre sindaci, ovvero: il primo cittadino di Bordolano Davide Brena, il sindaco di Soncino Gabriele Gallina e il primo cittadino di Calvatone Valeria Patelli.

Nel dare l’annuncio delle loro candidature, Forza Italia ha voluto precisare come alla base della scelta vi sia la volontà di fornire all’intera provincia di Cremona validi rappresentanti in Consiglio regionale.

“Il Comitato Provinciale – si legge nel comunicato ufficiale – considerando il contesto politico generale in Lombardia, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, e la situazione contingente dei partiti e dei candidati nella nostra provincia, ha inteso proporre una lista di assoluto rilievo composta da amministratori esperti e competenti, che saranno in grado, con il loro impegno e la loro determinazione, di ottenere consensi superiori alla media regionale del nostro partito, con l’obiettivo di avere una rappresentanza in Regione Lombardia”.