Elezioni 2024, a Pieranica la nipote dell’ex sindaco Benzoni sfida Raimondi

Barbara Benzoni si candida alla poltrona di prima cittadina alla testa della nuova lista civica "Uniti per Pieranica".

Sarà dunque la 42enne impiegata, sposata e mamma di due bambini, nipote del compianto ex sindaco Antonio Benzoni, a sfidare Valter Raimondi. Barbara Benzoni ha già messo in piedi il suo gruppo di lavoro, composto da cinque uomini e cinque donne.

"La mia candidatura nasce dalla voglia di contribuire attivamente alla crescita del paese condividendo i miei valori, le mie idee, le mie passioni - ha spiegato - E' una lista civica, senza colori politici né influenze. L’unico obiettivo sarà lavorare insieme a favore della comunità. Pertanto mi sono voluta circondare di persone che come me hanno l’entusiasmo di mettersi in gioco e la voglia di mettere al servizio della comunità il proprio tempo e le proprie capacità".