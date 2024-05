Ecco la squadra di Mauro Giroletti per "Sergnano in Comune"

Si è presentata sabato, 11 maggio 2024, al Giardino "Falcone e Borsellino" la lista civica "Sergnano in Comune" che sosterrà la candidatura di Mauro Giroletti alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno.

"La nostra è una lista prettamente civica, aperta e plurale, composta da persone di diverso orientamento politico e culturale, ben inserite e rappresentative del tessuto sociale del paese - ha commentato orgoglioso Giroletti - I candidati che si presentano alle elezioni con 'Sergnano in Comune' sono persone competenti e responsabili e rappresentano un perfetto equilibrio tra esperienza e rinnovamento nell’ambito amministrativo. Il nostro obiettivo è lavorare insieme per garantire un’amministrazione sempre più efficiente e trasparente, che sappia dare risposte concrete alla cittadinanza e soluzioni condivise per il bene di tutta la comunità di Sergnano".