È ufficiale: Damiano Cattaneo si ricandida a sindaco di Capralba. A cinque mesi delle elezioni amministrative il primo cittadino esce finalmente allo scoperto.

Era nell’aria da tempo, mancava solo la conferma, ma Damiano Cattaneo aveva preferito mantenere il riserbo, preferendo lasciar passare le festività. L'attuale sindaco, 45 anni, impiegato in un’azienda metalmeccanica del territorio, residente a Crema, punta sulla continuità.

"Sì, mi ricandido, per terminare il lavoro cominciato durante il mio primo mandato - ha detto - Voglio portare a termine i progetti iniziati, come il secondo lotto della scuola attualmente in costruzione, la rigenerazione dell’area verde della roggia Boschina e il Pgt che sarà presto adottato".