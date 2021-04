Doppio ambulatorio al posto della biblioteca

La biblioteca di Pieranica si trasferirà nell’attuale scuola primaria: al suo posto un doppio ambulatorio comunale.

Doppio ambulatorio da 340mila euro

Il progetto da 340mila euro è candidato al bando regionale per la rigenerazione urbana.

L’Amministrazione guidata da Valter Raimondi sta già pensando a come ridistribuire gli spazi che verranno lasciati liberi dallo spostamento degli alunni nei nuovi locali della scuola in costruzione in via don Dominoni e lo fa con un ambizioso progetto che abbraccia le esigenze di tutti i cittadini.

Spazio a biblioteca e centro diurno

L’ambulatorio di via Marconi verrà ristrutturato e ampliato, così da ricavare due studi medici provvisti di un’ampia sala d’aspetto che si adatti alle necessità imposte dall’emergenza sanitaria.

La biblioteca sarà invece spostata dove adesso ci sono banchi e lavagne e occuperà ben tre locali: sala prestiti, sala lettura affacciata sul giardino e salone multimediale. E nello spazio rimanente?

Per la gioia dei più anziani verrà costituito un centro diurno dove radunarsi e socializzare.

Progetto candidato al bando

Per ottenere un punteggio maggiore in graduatoria ed avere quindi maggiori possibilità di ottenere il finanziamento a fondo perduto, l’Ufficio tecnico ha preventivato una compartecipazione al progetto con 50mila euro di fondi propri, richiedendo quindi la somma di 290mila euro.

Ora non resta che attendere la risposta di Regione Lombardia, nella speranza di portare a casa il 100% del contributo richiesto.