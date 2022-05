Dimessa la consigliera Grazzani, subentra Pregnolato

Spino d'Adda

La surroga sarà ufficializzata durante la seduta consiliare odierna

Spino, dimessa la consigliera di minoranza Antonia Grazzani, al suo posto Cinzia Pregnolato.

Cinzia Pregnolato entra in Consiglio

La surroga ha avuto luogo durante la seduta consiliare di oggi, sabato 7 maggio.

La nuova componente di "Spino futura" dal 2015 gestisce in paese il negozio "Settepetali" ed è parte del motore del "Gruppo commercianti". Ex volontaria della Protezione civile e della Croce rossa di San Donato, è anche membro della Commissione per il centro sociale.

"Devo ringraziare Paolo Riccaboni perché mi ha dato la possibilità di entrare nella politica locale - ha detto - All’inizio ero titubante, perché per me rappresentava un mondo nuovo, tuttavia ci ho messo grande impegno e voglio continuare. Sono dispiaciuta per le dimissioni della dottoressa Grazzani ma molto contenta di questa opportunità, perché mi piace impegnarmi per il paese, quindi vorrei riuscire, per quanto possibile in minoranza, a realizzare delle cose costruttive. Fra queste, occuparmi del commercio e degli eventi per mostrare Spino anche al resto del territorio. L’obiettivo è rilanciare il settore, perché anche noi, come tutti, durante il Covid abbiamo sofferto tantissimo e abbiamo bisogno di ripartire".

Le dimissioni di Antonia Grazzani

Grazzani, che è medico di base in paese, ha spiegato i motivi che l’hanno costretta a rinunciare all’incarico.