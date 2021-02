Deiezioni canine, il sindaco lancia un appello: “Raccoglietele anche nei campi perché provocano l’aborto nei bovini”

Le deiezioni canine non sono solo un problema per il decoro urbano ma un serio pericolo per i bovini che si cibano del foraggio dei campi. Lo ha spiegato il sindaco di Pandino Piergiacomo Bonaventi nel videomessaggio ai cittadini di domenica sera.

“Raccogliete le deiezioni dei vostri cani”

A chi non è successo di incappare in una deiezione canina camminando per strada o su un marciapiede? Il comportamento maleducato di tantissimi possessori di cani è da anni un problema per le Amministrazioni comunali, che faticano a individuare i responsabili e quindi a multarli.

“Un malcostume molto diffuso anche nel nostro paese quello di abbandonare per terra le feci dei propri animali – ha detto il primo cittadino – invito tutti a raccoglierle”.

“Possono provocare l’aborto nei bovini”

Il sindaco però è andato oltre al problema del decoro.

“I nostri amici agricoltori mi hanno raccomandato di spiegare un aspetto che non molti conoscono – ha affermato – le feci canine vanno raccolte anche nei prati stabili, a pascolo, in quanto potrebbero contenere delle spore e dei parassiti in grado di danneggiare l’organismo dei bovini e addirittura indurre l’aborto”.

