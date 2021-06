Consuntivo bocciato dalla minoranza

Approvato il Consuntivo, ma la minoranza "Vailate per cambiare pagina" lo boccia: "Troppo avanzo a fronte di opere necessarie".

È stato votato durante la seduta consiliare di lunedì sera. L’avanzo di Amministrazione complessivo ammonta a 596mila euro, mentre quello relativo al solo esercizio 2020 è di 285mila euro.

"Dando pur atto che il 2020 è stato un anno particolare per quanto è successo nel mondo con il lockdown e che anche a Vailate si è senz’altro risentito di questo “rallentamento”, dalla lettura del conto consuntivo non può non balzare all’occhio la poca avvedutezza dell’Amministrazione nell’attuare i programmi presi con il documento programmatico - ha detto il capogruppo Antonio Benzoni leggendo la sua dichiarazione di voto - L’avanzo di 600mila euro è un preciso segnale del ristagno degli investimenti che questa Amministrazione non è riuscita a portare a compimento. Molte le opere necessarie per il nostro paese e poche le idee, in modo particolare quelle concretizzate. La scelta di non voler potenziare in modo adeguato l’apparato amministrativo del Comune investendo sull’assunzione di persone giovani e del paese ci ha lasciati molto perplessi, così come ci ha lasciato molto perplessi la scelta di assumere figure apicali a 'contratto' e non in pianta stabile".