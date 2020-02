Consiglio rinviato per rischio coronavirus

Consiglio comunale rinviato. La seduta prevista a Vailate per domani è stata dapprima dichiarata “a porte chiuse”, quindi rinviata.

L’Amministrazione comunale ha deciso che la seduta del Consiglio comunale in programma mercoledì 26 febbraio è da considerarsi sospesa. La situazione di allarme nella “zona gialla” ha convinto il sindaco a scongiurare situazioni di allarme legate al diffondersi del coronavirus, pertanto la seduta verrà rimandata a data da destinarsi.

L’iniziale idea di svolgere la seduta a porte chiuse aveva scontentato la minoranza di “Vailate per cambiare pagina”, rappresentata da un solo membro eletto, il capogruppo Antonio Benzoni, che aveva già deciso di non partecipare.

“A seguito della sua comunicazione in data odierna, visto la gravità in cui si trova la Regione Lombardia, mi sarei aspettato il rinvio della seduta, anche perchè di natura non urgente – ha scritto Benzoni – Non la seduta a porte chiuse. Gli argomenti da trattare sono di interesse pubblico e pertanto io non parteciperò a questa seduta proprio per salvaguardare la salute pubblica. Sarà premura del mio gruppo e mia personale, di proporre le stesse tematiche una volta terminato il contagio del corona virus”.