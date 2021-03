Compensazioni Stogit: il Consiglio approva

Approvato il protocollo di intesa tra il Comune e Anci Lombardia per disciplinare la collaborazione finalizzata all’attuazione degli obiettivi di compensazioni ambientali per la concessione di stoccaggio gas sul territorio comunale.

Compensazioni: c’è l’accordo

Con voto unanime, il Consiglio comunale riunitosi mercoledì a porte chiuse, con streaming audio, ha dato ufficialmente il via ai lavori per la stipula del piano d’azione, che consiste nell’individuazione dei progetti che l’Amministrazione intende intraprendere coi soldi delle compensazioni. Progetti che dovranno passare al vaglio di Anci e Regione.

Anci mediatrice

Ospite della serata, Maurizio Cabras, portavoce di Anci, che durante le trattative con “Stogit” ha rappresentato i Comuni che hanno sul proprio territorio centrali di stoccaggio. Cabras ha illustrato brevemente i prossimi step e risposto alle domande della minoranza “SicuraMente Sergnano”, che ha chiesto conto dei ritardi sulla tabella di marcia e rassicurazioni sul monitoraggio sismico e ambientale promesso dall’associazione.

Contributo da 1 milione

Il contributo che spetta a Sergnano supera il milione di euro, parte dei quali saranno dirottati sulla costruzione della «Casa della cultura», come annunciato durante la seduta dal sindaco Angelo Scarpelli, soddisfatto per il raggiungimento, dopo quattro anni di trattative, dell’accordo sulle compensazioni per il rinnovo della concessione decennale 2016/2026.

Timeline degli interventi

Lo schema riassuntivo di Anci prevede, dopo la stipula dei protocolli d’intesa, la definizione dei piani d’azione, quindi la progettazione degli interventi entro giugno. A giugno è prevista anche l’attivazione dei nuovi monitoraggi ambientali da parte di “Stogit”, che dureranno fino a dicembre 2021, mentre a luglio potranno già aprire i cantieri, con la fine dei lavori prevista per dicembre 2022.

