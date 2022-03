Commissioni consultive: tutti i nominati

Sergnano

I rappresentanti delle realtà associative locali saranno invitati permanenti alle riunioni delle commissioni di competenza

Ricomposte le commissioni consultive comunali, dopo che il Consiglio di Sergnano aveva modificato il regolamento per rendere più inclusivi i criteri di nomina.

Le nuove commissioni consultive

Fra le novità, i rappresentanti delle realtà associative locali come invitati permanenti alle riunioni delle commissioni del relativo settore e la riduzione dei membri scelti su indicazione di maggioranza e minoranza in favore dell’introduzione di componenti con riconosciuta esperienza nel proprio ambito.

Commissione Ambiente e territorio

La presidente della Commissione Ambiente e territorio è la consigliera di maggioranza Emanuela Landena; i componenti indicati dalla maggioranza sono il consigliere di "Sergnano in Comune" Mauro Giroletti, Santo Saronni e Stefano Scarpelli, mentre quelli indicati dai gruppi di minoranza sono Denis Borgo e il consigliere di "SicuraMente Sergnano" Paolo Franceschini. Fra i componenti indipendenti figurano Giuseppe Mazzoleni Ferracini, il consigliere di "SicuraMente Sergnano" Marco Angelo Riva e Luca Ritondale. L’associazione invitata è "Dodici nodi", mentre il referente dell'Amministrazione è il vicesindaco Pasquale Scarpelli.

Commissione Cultura e tempo libero

Il presidente della Commissione Cultura e tempo libero è il consigliere di maggioranza Emanuele Cristiani; i componenti indicati dalla maggioranza sono il consigliere di "Sergnano in Comune" Giorgio Benelli, Angelo Ceresoli e Davide Pavesi, mentre quelli di minoranza sono Arturo Epis e Marta Spelta. Indipendenti Celeste Comandulli, Roberto Moreni e Massimo Merini. Le associazioni invitate sono il corpo bandistico "San Martino" e "Mosaico - Arts & Dance School". La referente dell'Amministrazione è l’assessore Paola Basco.

Commissione Servizi alla persona

Il presidente della Commissione Servizi alla persona è Arturo Piacentini; i componenti indicati dalla maggioranza sono Lodovico Landena, Carla Spelta e Angelo Venturelli, mentre quelli indicati dalle minoranze sono il consigliere di "Töc nsèma" Luciano Beccaria e il consigliere di "SicuraMente Sergnano" Paolo Franceschini. I componenti indipendenti sono Beatrice Bernardi, Ida Malosio e Regina Zagheni. Le associazioni invitate sono le sezioni sergnanesi di "Anmil" e Avis, il circolo Auser locale, "Noi - Oratorio di Sergnano" e "Over Limits". Il referente dell'Amministrazione è l’assessore Giuseppe Vittoni.

Commissione Sport e politiche giovanili

Il presidente della Commissione Sport e politiche giovanili è Simone Bertolasi; i componenti di maggioranza sono Cesare Pavesi, Ilaria Piloni e Michela Pionna, per le minoranze sono il consigliere di "Töc nsèma" Luciano Beccaria e Cristina Donati. Indipendenti Alberto Scorsetti, Domenico Terzi e Nicola Triassi. Le associazioni invitate sono "Asd Anima ritmica", "Asd Bocciofila sergnanese", "Asd Pesca sportiva", "Asd Sergnanese calcio" e "Gso Sergnano oratorio". Il referente dell'Amministrazione è il consigliere di "Sergnano in Comune" Mauro Giroletti.

Comitato per la frazione Trezzolasco

Per quanto riguarda il Comitato per la frazione Trezzolasco, infine, il presidente di commissione è il consigliere Giorgio Benelli di "Sergnano in Comune"; Egidio Facco, Oscar Bussi Roncalini e Gian Luigi Tedoldi i componenti indicati dalla maggioranza, il consigliere di "Töc nsèma" Luciano Beccaria e Michele Facco indicati dalla minoranza. Il referente dell'Amministrazione è il sindaco Angelo Scarpelli.