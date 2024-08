Biometano, Samarati replica alla minoranza: "Siete strumentali e inutilmente aggressivi"

Samarati risponde all’interrogazione sul biometano e attacca la minoranza "Agnadello Attiva": "Avete una linea di condotta strumentale ed inutilmente aggressiva".

Biometano, la replica del sindaco

Nell'ultimo Consiglio comunale, il sindaco Stefano Samarati ha risposto all’interrogazione della minoranza nella quale chiedeva il motivo per il quale il sindaco avesse accettato una prestazione gratuita dalla società "Energia Verde Bio Gradella". Samarati non ha risparmiato critiche sull’operato di "Agnadello attiva".

"La campagna elettorale è terminata già da tempo - ha dichiarato - A fronte di ciò, era naturale attendere un cambiamento di passo rispetto alla complessiva condotta tenuta dalla minoranza nella precedente mandato consiliare. Un mutamento di strategia politica, resosi proprio necessario in ragione del chiaro esito dei risultati elettorali. Un esito che ha espresso un ridotto consenso ad una linea di condotta strumentale ed inutilmente aggressiva, volta a scatenare sempre polemiche e mai riflessioni o proposte per il bene comune. Purtroppo, abbiamo appreso con sorpresa e anche con sconforto, che nessun insegnamento è stato tratto dalle consultazioni elettorali. Ed eccoci, dunque, ancora ripiombare nel triste rito delle pretestuose polemiche, fondate sul nulla o, peggio, sulla sola volontà di declamare maldicenze. Ormai è conclamato che se il gruppo di maggioranza partecipa ai bandi emanati da Regione Lombardia o legati al Pnrr, per il gruppo di minoranza, vecchio e nuovo, “Amministrazione crea debito pubblico”. Se invece non partecipa, “Amministrazione incapace di intercettare le risorse necessarie per il territorio”. Se il sindaco per conto della maggioranza propone di effettuare delle opere compensative per la legittima realizzazione di un impianto di biometano, siamo ridicoli. E saremmo tali, secondo la fantasiosa posizione della minoranza, non tanto perché la normativa vieta le compensazioni per le aziende agricole, ma in ragione di un altro profilo fattuale, che ha, invero, dell'incredibile. Dovremmo rifiutare che un operatore propone di donare al Comune 100mila euro. Quindi, sempre secondo la minoranza, dovremmo rifiutare opere e di attività a titolo gratuito e in favore della collettività".

"Siete in stato confusionale..."

Per concludere, Samarti ha chiesto all’opposizione di rivalutare l’interrogazione per come è stata posta.