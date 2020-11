Amianto sui tetti di Vailate, Codacons invoca la rimozione

A cinque mesi dal fortunale che si è abbattuto su Vailate, con grossi danni alle coperture delle vecchie abitazioni, il Codacons fa pressione sul Comune affinché venga rimosso l’amianto sui tetti.

La sezione cremonese del Codacons ha pubblicato un comunicato con cui porta sul banco degli imputati l’Amministrazione di Vailate, che a suo parere dovrebbe intervenire prontamente per evitare conseguenze sulla salute pubblica dovute alla presenza di amianto sui tetti di alcune abitazioni. Al centro delle preoccupazioni c’è infatti il danneggiamento alla copertura di alcuni edifici, che sono stati parzialmente scoperchiati, con il conseguente spargimento di pezzi di eternit.

“Noi ci siamo subito attivati affinché avvenissero le bonifiche di tetti e porticati in eternit – ha commentato il sindaco Paolo Palladini – Per le abitazioni interessate da importanti ammaloramenti, è stato già avviato l’iter di bonifica, ma bisogna rispettare i tempi burocratici, anche perché sono coinvolti diversi proprietari, che agiscono dove viene loro certificato che i manufatti in questione si stanno frantumando. Il problema si propone quando il materiale si sfalda, rilasciando particelle cancerogene nell’aria. Se questo non avviene, la legge non obbliga a bonificare”.