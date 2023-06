Ai neodiciottenni l'omaggio della Costituzione italiana

Il 18esimo anno di età rappresenta la "nascita sociale" dei giovani e l'Amministrazione di Sergnano ieri, venerdì 9 giugno, ha donato loro la Costituzione.

La Costituzione donata ai neo18enni

Nella serata di venerdì la Giunta Comunale ha consegnato una copia della Costituzione e della bandiera italiana ai neodiciottenni della classe 2005. La serata si inserisce nel calendario di iniziative promosse dal Comune di Sergnano per sensibilizzare i giovani sui diritti e doveri che comporta il raggiungimento della maggiore età. Nello scorso mese di aprile era già stata organizzata dall'Amministrazione una cena con i ragazzi e le ragazze alla presenza delle associazioni di volontariato del paese. La consegna è avvenuta nella sala consiliare del Municipio da parte del sindaco Angelo Scarpelli e della Giunta comunale. Presenti come invitati il professor Tiziano Guerini e la giovane consigliera comunale di Crema Nancy Pederzani, che hanno illustrato alle ragazze e ai ragazzi presenti ciò che la Carta Costituzionale garantisce ad ogni cittadino, sia a livello individuale che nell'inserimento nella comunità in ambito civile, sociale e politico.

Si rinnova la tradizione del palo della cuccagna

Domenica 18 giugno si terrà invece un appuntamento più ludico e spensierato che coinvolgerà sempre i ragazzi sergnanesi della classe 2005: la tradizionale scalata all'albero della cuccagna dei neodiciottenni con appuntamento a partire dalle 15.30 presso il centro sportivo comunale.