Abrogato il regolamento dei dehors

L’Amministrazione ha portato in approvazione l’abrogazione del regolamento di disciplina dei dehors, il «Gruppo civico» però ha levato le tende prima della discussione per rispettare il coprifuoco.

“Siamo partiti dalla situazione che stanno vivendo i nostri commercianti per via del Covid-19 – ha esordito l’assessore al Commercio Riccardo Bosa in Aula – Al di là del sostegno economico arrivato con i bandi, mi hanno sempre chiesto di lavorare. Con l’abrogazione lo spazio pubblico tornerà ad essere utilizzato come prima del regolamento, troppo “castrante” e fatto di un dedalo di informazioni spesso di difficile comprensione”.