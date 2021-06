A Vailate nasce il circolo di Fratelli d'Italia

Nasce il circolo vailatese di Fratelli d’Italia. All’inaugurazione, prevista per oggi, sabato 12 giugno, ci sarà anche il senatore e sindaco di Orzinuovi Gianpietro Maffoni.

Il partito capitanato da Giorgia Meloni vive un periodo di costante crescita dei consensi, a cui si aggiunge l’aumento della capillarità a livello territoriale. Dopo Crema, Soncino e Rivolta, si aggiunge anche Vailate alle sedi cremasche, come annunciato dal coordinatore del circolo Luciano Aiolfi.

"Sabato 12 giugno a Vailate si inaugurerà il nuovo circolo territoriale dell’Alto Cremasco, che raggruppa tutti gli iscritti di Vailate e circondario che si riconoscono all’interno del movimento, mirando ad essere il riferimento per le iniziative politiche di Fratelli d’Italia in tutta quest’area - si legge nel comunicato stampa divulgato per l’occasione - Più in generale, il varo del circolo intitolato a Oriana Fallaci conferma la rapida accelerazione della penetrazione di Fratelli d’Italia nella società dell’Alto Cremasco e della sua strutturazione nel territorio provinciale".

L’appuntamento si svolgerà alle 18 nel bed and breakfast vailatese "Il loto" e, come detto, vanterà la partecipazione di Maffoni, senatore della Repubblica dal 20 luglio 2018 e primo cittadino di Orzinuovi dal 27 maggio 2019.

"Molti circoli come il nostro stanno continuando a sorgere in questi ultimi mesi, nonostante il periodo non facile dal punto di vista economico e sociale, proprio perché la gente sente il bisogno di potersi identificare in un movimento vero come il nostro - scrive ancora Aiolfi - Registriamo grande entusiasmo e voglia di partecipare, per questo ci sentiamo di porci all’attenzione delle Amministrazioni comunali della zona con intenti collaborativi e propositivi, in modo leale e costruttivo. Siamo aperti a chiunque voglia dare un contributo alla crescita del partito e del nostro circolo".