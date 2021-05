Weekend pazzo con temporali al Nord e caldo africano al Sud

Nei prossimi giorni Nord e parte del Centro ancora nel mirino di qualche rovescio o temporale, mentre al Sud arriveranno venti caldi dal Nord Africa, con picchi di oltre 33-34°C lunedì.

Weekend con temporali al Nord

“Il tempo non riuscirà a stabilizzarsi del tutto neppure i prossimi giorni, quantomeno al Nord dove nel fine settimana ritroveremo una spiccata variabilità con rischio per qualche nuova pioggia o temporale – lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che prosegue – le zone maggiormente coinvolte dalle precipitazioni saranno ancora una volta quelle alpine e il Triveneto, ma occasionalmente anche il Nordovest, specie Lombardia e Liguria di Levante. Questo non significa che pioverà con continuità tutto il giorno, anzi non mancheranno anche dei momenti soleggiati, specie sul Nordovest e domenica. Sabato infatti sarà la giornata più imbronciata e instabile”.

Variabilità al Centro

“Le regioni del Centro Italia si troveranno terra di mezzo tra le instabili correnti nord atlantiche e la rimonta dell’alta pressione africana al Sud – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – avremo dunque passaggi nuvolosi talora estesi, alternati a belle parentesi assolate: più nello specifico sabato rischio per qualche piovasco in Toscana, sole prevalente sul resto delle regioni centrali; domenica arriveranno più nubi, con qualche isolato piovasco questa volta non escluso anche sul resto del Centro peninsulare, ma in particolare sul versante tirrenico.”

Caldo africano al Sud