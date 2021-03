Weekend delle Palme variabile, poi arriva l’anticiclone africano

Weekend delle Palme tra sole, nubi e qualche pioggia al Nord. La settimana Santa vedrà l’arrivo dell’anticiclone africano con punte di oltre 24-25°C, ma per Pasqua potrebbe tornare la pioggia.

“La parola d’ordine dell’ultimo weekend di marzo sarà variabilità – a dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – il sole infatti sarà alternato a nuvolosità irregolare di passaggio. Le nubi affolleranno soprattutto i cieli del Centronord e in particolare nella giornata di sabato: qualche pioggia (in genere debole e localizzata) sarà altresì possibile a ridosso di Alpi, Prealpi, pedemontane del Nord, nonché sul Friuli Venezia Giulia, Liguria, specie di Levante, e alta Toscana. Fiocchi di neve solo dalle quote medie. Il freddo dei giorni scorsi sarà ormai un ricordo, con le temperature destinate ad un ulteriore rialzo, tanto che le massime pomeridiane potranno raggiungere i 18-20°C, se non punte localmente superiori sul versante tirrenico e sulle Isole Maggiori”.