Severo maltempo a inizio settimana con temporali, nubifragi e grandine grossa

Il Nord Italia dovrà fare i conti con un severo maltempo che a inizio settimana tornerà a colpire con temporali, localmente di forte intensità, nubifragi e grandine. Lo confermano gli esperti di 3Bmeteo.com. E anche la Protezione civile di Regione Lombardia ha diramato l'allerta per oggi, domenica, sull'arco alpino, e domani.

Come sarà il meteo neo prossimi giorni, soprattutto al Nord Italia? Ce lo raccontano gli esperti di 3Bmeteo.com.

Nella giornata di lunedì - prosegue l'analisi meteo degli esperti - il rischio maggiore sarà per le zone alpine/prealpine, le pedemontane e le medie alte pianure comprese tra il Piemonte, la Lombardia e il Triveneto, quindi sostanzialmente tutte quante. In aggiunta verso sera i fenomeni potranno estendersi anche a gran parte del Veneto e del Friuli. A rischio anche la Liguria, la bassa pianura piemontese, quella lombarda e l'Emilia settentrionale per fenomeni più isolati ma potenzialmente sempre violenti.

Nella notte di martedì il fronte continuerà la sua marcia verso sudest coinvolgendo anche gran parte della pianura lombarda, quella veneta e conquistando gradualmente l'Emilia Romagna, sarà coinvolta anche la Liguria centro orientale e l'Appennino Tosco emiliano. Nella mattinata di martedì fenomeni violenti potrebbero interessare ancora buona parte della Valpadana centro orientale assieme ai settori alpini/prealpini centro orientali. Nel pomeriggio fenomeni ancora potenzialmente violenti potrebbero riformarsi tra la Lombardia e il Triveneto e nel contempo presentarsi a macchia anche sulle regioni centrali soprattutto Toscana, Umbria e Marche. In serata temporali forti potrebbero insistere ancora tra Veneto e Friuli. Soltanto nel corso della notte si assisterebbe ad un progressivo miglioramento che sarebbe completo per mercoledì mattina.

Nel bollettino n° 2023.91 diramato oggi, domenica 23 luglio, alle 12.44 dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia è contenuta un'allerta di Protezione civile per quanto riguarda la giornata di domani, lunedì.

Per la seconda parte della giornata di oggi 23/07 attesa residua instabilità, in particolare sulla fascia Prealpina. Rovesci e

temporali di debole o moderata intensità saranno possibili quindi sulle Prealpi, in lenta evoluzione verso Est e tendenti ad

attenuarsi nel tardo pomeriggio; non si escludono locali sconfinamenti sui settori alpini e sull'alta pianura.

Previsto un nuovo aumento dell'instabilità dal primo mattino di domani 24/07, in particolar modo sui settori alpini e prealpini. I

fenomeni, in progressivo spostamento verso Sud-Est, saranno in ulteriore accentuazione nella seconda parte del giorno quando

rovesci di pioggia e temporali diffusi potranno interessare anche i settori di pianura, risultando localmente di forte intensità ed

associati a intense raffiche di vento e grandine di medie-grandi dimensioni.

Il Centro Funzionale rivaluterà nella mattinata di domani 24/07 i nuovi scenari previsionali per l'aggiornamento dei codici di allerta validi per la seconda parte della giornata.