Primo assaggio di inverno: in arrivo freddo al Nord e maltempo al Sud

Ci siamo. Dopo un ottobre e buona parte di novembre con temperature miti e belle giornate di sole ora ci toccherà qualche assaggio di inverno. Maltempo e freddo in arrivo e c’è anche la neve.

“L’arrivo dell’aria fredda favorirà un netto calo delle temperature tra venerdì e sabato su gran parte d’Italia, ma in particolare al Nord, lungo il versante adriatico e in generale in montagna, dove si perderanno anche oltre 8-10°C rispetto ai giorni scorsi. La neve tornerà così ad imbiancare l’Appennino fino alle quote medie, ma tratti anche sotto i 900-1000m su quello centrale. Qualche fiocco di neve pure sulle Alpi orientali dagli 800-1200m giovedì notte, ma poca cosa. Da segnalare invece le prime gelate notturne in pianura attese al Centronord a partire dal weekend, con valori localmente fino a -1°C/-2°C su Valpadana e aree interne di Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.”