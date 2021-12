Meteo: sarà un capodanno "mite" (se non abitate nella Bassa)

Meteo

Sarà un Capodanno mite quello del 2022, se siete in montagna. Nella Bassa, invece, toccherà probabilmente tenersi la nebbia e anche temperature un po' più basse. Secondo le previsioni meteo di PrimaBergamo, infatti, una massa d'aria calda di origine sub tropicale, che si trova a coprire anche parte del continente africano, arriverà in Europa, interessando anche l'Italia (oltre a Spagna, Francia e Regno Unito).

In montagna dodici gradi sopra la media

L'aria calda arriverà al di sopra della Bergamasca entro oggi, venerdì 31 dicembre, e rimarrà fino a lunedì 3 gennaio prossimo. Quali saranno i suoi effetti sul clima locale? L'anomalia termica determinerà alla quota di 1.500 metri differenze di oltre 12 °C rispetto alla media, che persisteranno almeno fino a domenica sera. A quota 2.000 metri, invece, si registreranno almeno 10 gradi sopra la media. Questo significa che in montagna e parzialmente in collina farà meno freddo, permettendo ai bergamaschi di festeggiare l'anno nuovo senza essere ostaggi del freddo che di solito, nel mese di dicembre, si fa sentire in maniera più convinta.

Ma noi ci teniamo la nebbia...

Probabilmente, gli effetti di questo fenomeno climatico si presenteranno tuttavia poco o per niente in pianura. Resterà insomma la nebbia, dovuta all'inversione termica determinata dall'aria fredda che "ristagna" in pianura.