La rimonta dell'anticiclone ha i giorni contati, meteo in peggioramento da metà della prossima settimana. Questa la previsione degli esperti di 3Bmeteo.com. In arrivo forti rovesci e grandine.

Meteo in peggioramento da mercoledì

"La breve rimonta anticiclonica che interesserà l'Italia a inizio settimana sarà seguita da un intenso peggioramento del tempo, soprattutto sulle regioni settentrionali ma in parte anche al Centro". E' questa la previsione, per la settimana che si apre domani, lunedì 5 settembre, fatta dagli esperti di 3Bmeteo.com. "Un fronte collegato al vortice sull'Inghilterra che transiterà nell'arco di 36-48 ore distribuendo fenomeni anche violenti, in virtù dei contrasti termici che troverà scorrendo sul Mediterraneo. Ora al di là delle tempistiche che saranno meglio inquadrate nelle 24 ore precedenti, è importante sapere che già da mercoledì sono attesi i primi forti temporali, forse già dalla notte al Nordovest ma il grosso della perturbazione passerà nell'arco della giornata di giovedì".

Al Nord le zone più a rischio

"Come detto le zone a maggior rischio saranno le regioni settentrionali, sotto la lente Liguria, Lombardia e Veneto che potrebbero vedere fenomeni intensi anche a carattere di nubifragio ma temporali forti raggiungeranno anche le altre regioni e parte del Centro, soprattutto la Toscana ma non esclusi anche su Umbria e Lazio - prosegue la previsione di 3Bmeteo.com -. Le regioni meridionali almeno in questa prima fase non dovrebbero essere raggiunte dal maltempo e continua a risentire ancora un certo caldo estivo. Nella giornata di venerdì è atteso un generale miglioramento con qualche fenomeno residuo solo al Nordest".