Meteo a Carnevale, il Nord resta asciutto, pioggia prevista solo venerdì

Dopo due giorni di alta pressione con temperature diurne dal sapore primaverile, cambierà tutto nel corso del weekend di Carnevale. Ad annunciarlo è il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che mette in guardia da un peggioramento del meteo previsto proprio da venerdì.

Le giornate di primavera hanno le ore contate? Così pare. Già da venerdì è previsto un peggioramento con piogge anche al Nord che, però, resterà ai margini del ciclone di Carnevale che porterà maltempo soprattutto al Centrosud.

"Già venerdì assisteremo all'arrivo di prime piogge e locali temporali su parte del Centronord con temperature in netto calo serale e neve anche sotto gli 800-1000m - ha spiegato - Nel corso del weekend l'affondo di una saccatura colma di aria artica dal Nord Europa darà vita a un vortice ciclonico sulle nostre regioni centro-meridionali, dove ritroveremo rovesci, temporali anche con grandine e burrasche di vento. Il Nord ancora una volta rimarrà in prevalenza all'asciutto: dopo le piogge di venerdì infatti il tempo tornerà essenzialmente soleggiato salvo residue precipitazioni sull'Emilia Romagna, nevose a quote collinari”.