La primavera fa un passo indietro, da venerdì tornano pioggia e freddo

Vi stavate abituando a queste giornate piene di sole e di temperature primaverili? Peccato, perché da venerdì tornano pioggia e freddo.

“Il mite anticiclone che ci ha regalato un significativo anticipo di primavera (non solo in Italia, ma anche in Europa) ha i giorni contati – a dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – noteremo un suo indebolimento sull’Europa con discesa di venti decisamente più freddi dalle latitudini artiche. Già giovedì assisteremo a qualche annuvolamento in più ma sarà venerdì che la nuvolosità affollerà in modo più netto i cieli italiani, portando anche qualche pioggia in particolare sui versanti occidentali della Penisola”.

“Il primo weekend di marzo si prospetta piuttosto instabile e dinamico – prosegue Ferrara di 3bmeteo.com – l’alta pressione infatti subirà un ulteriore cedimento, con nubi irregolari associate a locali piogge o rovesci. Inizialmente le precipitazioni saranno più probabili su Nordovest e al Centro, poi anche al Sud ma in modo molto irregolare”.