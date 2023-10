E' arrivato l'autunno, sull'Italia previste piogge e vento forte

Dopo il caldo anomalo delle ultime settimane che avevano fatto slittare il vero inizio dell'autunno ora l'Italia si appresta ad affrontare la prima ondata di maltempo con temperature già sensibilmente calate.

Sarà un'Italia divisa in due: questa settimana, mentre il Centronord farà già i conti con il maltempo, al Sud si toccheranno di nuovo i 30 gradi.

“Tra mercoledì e giovedì una circolazione di bassa pressione si approfondirà rapidamente sull’ovest del Continente attivando intense correnti di Libeccio e Scirocco - conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Davide Sironi – In questa fase l’Italia risulterà divisa in due dal punto di vista meteorologico. Il Nord e le regioni centrali Tirreniche saranno già coinvolti dal maltempo con temporali e nubifragi che potranno arrecare anche delle criticità idrogeologiche tra Liguria di Levante e Toscana. Sul resto del Paese torneranno, temporaneamente, condizioni estive con temperature localmente oltre i 30°C, punte di 34-35°C attese a Palermo”.

“Venerdì è atteso il transito di un’intesa perturbazione che investirà in particolare le regioni del Centro-Nord - avverte Sironi – Il fronte perturbato si diramerà da una profonda area di bassa pressione in avanzamento dal Golfo del Leone verso il Nord Italia. Piogge intense e abbondanti bagneranno gran parte del Nord e delle regioni Tirreniche con fenomeni che potranno assumere anche carattere di temporale o nubifragio. Su Alto Piemonte, Liguria e Alta Toscana attesi picchi anche oltre i 100-150mm nelle 24h con nuove possibili criticità idrogeologiche. Picchi vicino ai 100mm anche su Alta Lombardia, Prealpi Venete e Alto Friuli-VG. Sabato il fronte raggiungerà anche le regioni del Sud portando rovesci e temporali in particolare sul lato Tirrenico e la Puglia, localmente anche violenti. Non si escludono anche grandinate e fenomeni vorticosi”.

“Il rapido abbassamento della pressione atmosferica connesso ad una ciclogenesi dai caratteri esplosivi, sospingerà forti venti su tutto il Paese - prosegue Sironi – soprattutto nella giornata di venerdì diverse regioni saranno investite da venti tempestosi dai quadranti meridionali".