Dopo il caldo intenso in arrivo violenti temporali

“Caldo in intensificazione nei prossimi giorni con punte di 34-35°C e afa in aumento, ma all’orizzonte si intravedono temporali anche di forte intensità, specie al Nord”. Ad affermarlo è Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com.

“In questi giorni l’anticiclone prova a conquistare l’Italia per un progetto che andrà solo parzialmente in porto, quanto basta tuttavia per avere una decisa intensificazione del caldo dopo il clima gradevole, a tratti fresco, della scorsa settimana – conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – entro mercoledì torneremo infatti a registrare picchi di 34-35°C sulla aree interne lontano dal mare, da Nord a Sud, con qualche punta localmente superiore. Qualche grado in meno invece lungo le coste grazie alle brezze marine, ma con sensazione di afa decisamente accentuata e temperature percepite talora elevate. Oltre alle coste le altre zone dove si avvertirà maggiormente la sensazione di disagio saranno la Pianura Padana e i grandi centri urbani, specie in prima serata”.