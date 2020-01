Dopo i Giorni della Merla ecco cosa ci aspetta per il weekend PREVISIONI METEO

Sarà un weekend con nuvolosità variabile e temperature ancora miti per il periodo. Lo assicura l’esperto meteo Christian Brambilla. Ma se questa è la buona notizia, purtroppo ce n’è una cattiva: le condizioni meteo di questo fine settimana creeranno una situazione ancora favorevole alla permanenza degli inquinanti. Lo aveva ahimè annunciato anche Arpa segnalando una generale diminuzione delle Pm10, ma anche prevedendo un weekend con nuovi probabili aumenti delle polveri sottili. Ecco quindi le previsioni meteo.

Ecco cosa ci aspetta oggi

Oggi, ultimo giorno del mese, venerdì 31 gennaio 2020, al mattino cieli soleggiati in gran parte della regione. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su bassa e media pianura. Su alta pianura e pedemontana solo qualche velatura innocua. In serata nuvoloso su buona parte della Lombardia. Temperature minime 2/3 gradi, massime 9/12 gradi.

Le previsioni meteo di sabato e domenica

Sabato: nuvolosità irregolare su buona parte della regione, più compatta su basse pianure. Possibile qualche pioviggina su sud/ovest regione. Altrove asciutto o solo qualche goccia sparsa. Temperature minime 4/5 gradi, massime 7/9 gradi.

Domenica: nuvolosità variabile alternata a qualche momento assolato. Temperature minime 3/5 gradi, massime 9/11 gradi.

Peggiora il meteo

Per Arpa da domenica espansione di un promontorio anticiclonico con intensificazione del flusso in quota: deboli nevicate sulle Alpi di confine e qualche rinforzo di vento anche al suolo, in particolare lunedì. Da martedì probabile la discesa di una saccatura da nord, con tempo più perturbato.

