Domenica con meteo stabile, tornano i rovesci da inizio settimana

La domenica al nord sarà caratterizzata da meteo stabile e soleggiato, ma già da lunedì sono in arrivo nuovi rovesci sulla nostra penisola che, però, non interesseranno il Nord Italia. Sono le previsioni degli esperti di 3Bmeteo.com.

Domenica con meteo stabile

Domenica 21 agosto al Nord, tempo stabile e soleggiato salvo locale variabilità diurna sulle Alpi ma senza fenomeni. Al Centro, sole prevalente su tutte le regioni. Nel pomeriggio isolata variabilità tra Lazio e Abruzzo con possibilità di un isolato piovasco. Al Sud, mattinata soleggiata salvo variabilità sul basso Tirreno, pomeriggio con qualche isolato piovasco o temporale lungo la dorsale appenninica in locale propagazione alla costa tirrenica. Temperature stazionarie o in lieve aumento. Venti ancora tesi di maestrale, anche forti lungo l'Adriatico. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni per l'inizio di settimana

Confermato, secondo gli esperti di 3Bmeteo.com l'arrivo di nuovi temporali a inizio settimana. Il vortice di bassa pressione che in questi ultimi giorni ha portato forte maltempo sull'Italia tornerà a influenzare parte del nostro territorio a inizio settimana. Il nucleo di aria più fredda in quota che lo tiene in vita si riavvicinerà all'Italia centrandosi sui Balcani. Da quella posizione nubi e instabilità riusciranno a raggiungere soprattutto le nostre regioni meridionali portando dei temporali che localmente potranno essere anche forti e accompagnati da grandinate.

Dopo una seconda parte del weekend in gran parte soleggiata si configura un nuovo peggioramento, già da lunedì mattina. Il fronte in questione dovrebbe raggiungere dapprima il medio basso Adriatico portando dei rovesci tra Abruzzo, Molise e Puglia, poi progressivamente andare ad interessare anche il resto del meridione stimolando la formazione di temporali anche intensi tra Basilicata, Calabria e zone interne della Campania. Ma secondo i modelli matematici la giornata peggiore potrebbe essere quella di martedì quando rovesci e temporali più diffusi e localmente forti nel pomeriggio con grandine potrebbero interessare larga parte del Sud Peninsulare estendendosi in parte anche alla Sicilia orientale ed alle zone interne del Centro, segnatamente Lazio e Abruzzo. Le condizioni meteo tenderebbero a migliorare solo in minima parte mercoledì quando temporali di una certa importanza potrebbero interessare ancora bassa Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e parte della Puglia