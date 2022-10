Con il super anticiclone sarà un Halloween di caldo da record

Il caldo anomalo che ci sta accompagnando non lascerà la nostra Penisola molto presto: il ponte di Ognissanti sarà tra i più caldi di sempre. A confermarlo sono le previsioni di 3bmeteo che parlano di un caldo fuori stagione in tutta Europa.

Super anticiclone su tutta Europa

“Dopo l'estate più calda mai registrata in Europa, anche l'autunno sembra proseguire questo trend con temperature che si mantengono frequentemente sopra la media - spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara - nei prossimi giorni assisteremo ad una nuova poderosa risalita dell'anticiclone africano sul Vecchio Continente, con una ondata di caldo decisamente fuori stagione dapprima soprattutto tra Spagna e Francia, successivamente anche Olanda, Belgio, Germania, Polonia, Danimarca, area alpina. Entro Ognissanti l'aria calda africana potrebbe raggiungere persino Scandinavia e Baltico”.

Un'anomalia climatica intensa ed estesa

“Quello che sorprende è non solo l'intensità ma anche l'estensione di questa anomalia climatica - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - con temperature sopra la media dall'Andalusia fino alla Finlandia, in alcuni casi su valori davvero eccezionali, anche di 10-12°C su Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, Austria, poi Germania, Polonia, Repubblica Ceca e infine sugli Stati affacciati al Baltico. Su queste aree le temperature potranno raggiungere i 24-25°C, ma con picchi di oltre 26-28°C sulla Francia e oltre i 30-32°C sulla Spagna. Anche le temperature minime notturne si manterranno diffusamente sopra la media, su valori che potranno non scendere neanche sotto i 10-13°C”.

Temperature fuori stagione anche in Italia

E in questo quadro il Bel Paese non verrà certo risparmiato con lo zero termico oltre i 3500 metri.

“Certamente anche l'Italia sarà interessata da caldo anomalo, in alcuni casi eccezionale soprattutto al Centronord - confermano gli esperti - Almeno fino al Ponte di Ognissanti compreso l'anticiclone africano porterà stabilità atmosferica su gran parte dello Stivale, pur con sole a tratti offuscato da nubi basse e/o banchi di nebbia in particolare su settori costieri, vallate e Pianura Padana. Le temperature saranno in ulteriore aumento nei prossimi giorni, con massime che potranno toccare i 24-25°C da Nord a Sud, ma con punte anche di 26-27°C lungo il versante tirrenico, se non superiori su Sicilia e Sardegna. Le temperature saranno così sopra media anche di 6-8°C in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche. "Spostandoci sulle Alpi l'anomalia climatica sarà ancora più rilevante, con temperature talora tipicamente estive in medio-alta quota, superiori alle medie anche di 10°C, e zero termico oltre i 3500m. Inutile sottolineare come una situazione di questo tipo non potrà che aggravare lo stato già drammatico in cui versano i ghiacciai alpini, oltre a confermare il trend mediamente siccitoso degli ultimi mesi soprattutto al Nord: qui infatti al netto di veloci parentesi piovose in genere localizzate, mancano precipitazioni significative distribuite equamente sul territorio grazie alle classiche piovose perturbazioni atlantiche".

A cosa è dovuto questo caldo anomalo?

Dopo un'estate caldissima caratterizzata da una prolungata siccità viene spontaneo chiedersi il perché di questa persistenza dell'alta pressione e di temperature sopra la media con assenza di piogge significative.