Con giugno arriva anche il primo caldo, attesi anche 30 gradi

Nei prossimi giorni l’alta pressione africana tenterà di espandersi sull’Italia ma rimarrà qualche nota instabile. Sarà un 2 giugno con sole prevalente e isolate piogge, mentre da giovedì 3 giugno arriva il primo vero caldo estivo.

“Nei prossimi giorni l’estate 2021 proverà a decollare sull’Italia con l’anticiclone africano che tenterà gradualmente di interessare la nostra Penisola, ma il progetto andrà in porto solo in parte – a dirlo il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega – la nuova settimana vedrà infatti condizioni in prevalenza soleggiate, ma con qualche occasionale acquazzone o temporale ancora possibile in particolare su Isole Maggiori, Alpi, Prealpi e Appennino, lunedì anche su basso Lazio e Calabria. L’atmosfera potrebbe però tornare a farsi instabile in prossimità del weekend del 5-6 giugno soprattutto al Nord, ma questa resta una linea di tendenza assolutamente non definitiva e che necessiterà di ulteriori conferme e analisi”.