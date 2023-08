Anticiclone africano sul Nord Italia, temperature con picchi di 38/40 gradi

L'anticiclone africano ci accompagnerà sino al weekend (e anche oltre), posizionandosi sul Nord Italia e facendo schizzare la colonnina di mercurio sino a picchi di 38/40 gradi. Sono le previsioni dell'esperto Daniele Berlusconi di 3BMeteo.com per il proseguo della settimana di ferragosto.

L'anticiclone africano torna a dominare sulla penisola

"A differenza della tradizione che vede nel Ferragosto l'inizio del declino stagionale, quest'anno l'estate farà sul serio proprio nell'ultima parte di agosto". Lo conferma il meteorologo di 3BMeteo.com Daniele Berlusconi. "Una nuova pulsazione dell'anticiclone africano verso l'Europa occidentale porterà, nel corso del prossimo weekend, i massimi di pressione proprio tra Francia, Alpi e Nord Italia con lo zero termico che salirà fin verso i 5.000 metri. Le temperature già piuttosto elevate in questi giorni - prosegue Berlusconi - aumenteranno ulteriormente fino a raggiungere i 36-38° C in Valpadana e punte di 40° C nell'entroterra tra Umbria, Toscana e Lazio; molto caldo anche in montagna con valori fino a 30-32° C a oltre 1000 metri su Alpi e Appennino settentrionale. I valori di temperatura rimarranno un po' più contenuti al Sud e sui versanti adriatici, ma con massime comunque superiori ai 32-33° C".

Qualche temporale giovedì al Nord, poi sole a oltranza

"Dal punto di visto meteo fino a giovedì sera ci sarà la possibilità di qualche temporale su Alpi, Prealpi e Appennino, ma localmente anche in Valpadana, dopodiché prevarrà la stabilità assoluta al Centro-Nord con qualche disturbo solo sulle regioni meridionali. Si tratterà di una fase calda piuttosto intensa e anche prolungata - avverte Berlusconi di 3bmeteo.com - soprattutto per la parte finale del mese di agosto, quando a causa della minor durata del giorno e delle notti più lunghe le temperature medie cominciano ad abbassarsi. Quest'anno invece, in questo periodo, specie in alcune zone del Centro-Nord, si potrebbero raggiungere le temperature più elevate di tutta l'estate fino a 10 gradi oltre le medie, e in taluni casi anche dei record. Al Sud invece non si toccheranno i valori estremi raggiunti nel mese di luglio".

Quando terminerà l'ondata di caldo?

Quando quindi l'anticiclone africano "mollerà la presa" e l'ondata di caldo si attenuerà? Secondo gli esperti di 3BMeteo.com bisognerà attendere almeno sino al weekend successivo. "Le ultime elaborazioni modellistiche confermano come la calura estrema potrà proseguire per almeno una settimana, dieci giorni. L'anticiclone sembra molto forte e ben strutturato e continuerà a dettar legge almeno fino a metà o più verosimilmente fino alla fine della prossima settimana - concludono da 3BMeteo.com -. Un primo indebolimento della struttura di alta pressione potrebbe avvenire intorno al 24/25 agosto, seppur al momento le modalità della fine di questa ondata di caldo, così come le possibilità del ritorno di piogge e temporali rimangono ancora piuttosto incerte".