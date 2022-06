Allerta meteo, nuova settimana di caldo intenso con picchi di 40°

La settimana inizierà con una nuova allerta meteo per l'intensificarsi del caldo sulla nostra penisola. Sono le previsioni degli esperti di 3Bmeteo.com che annunciano la risalita dell'anticiclone africano sull'Italia. Picchi di temperatura sino a 40°.

Allerta meteo per il caldo africano in intensificazione

La massa d'aria rovente che ha portato temperature ben oltre i 40° centigradi su Spagna e Francia si sposta gradualmente sull'Italia. Lo confermano gli esperti di 3Bmeteo.com. "Si è sperato fino all'ultimo che potesse essere un transito veloce seguito da temporali, ma le ultime emissioni modellistiche sono inequivocabili. La nuova settimana sarà caratterizzata quasi interamente da sole e caldo in intensificazione a cui faranno da contorno pochi temporali, più che altro sulle zone alpine. Solo nel weekend si potrà assistere al passaggio di un fronte atlantico più organizzato che potrebbe portare un calo termico più apprezzabile ma la tendenza è da confermare. Dunque ci si prepara per temperature davvero eccezionalmente elevate per il mese di giugno con pochi precedenti negli ultimi 20 anni. La fiammata africana conquisterà tutta la Penisola rincarando il caldo degli giorni scorsi al Centro-Nord e investendo poi anche tutto il Sud".

La situazione ad inizio settimana

La giornata di lunedì 20 giugno vedrà sole pressoché ovunque con un po' di instabilità che toccherà l'arco alpino orientale portando dei veloci temporali pomeridiani tra Trentino Alto Adige e alto Friuli. Per il resto anticiclone con temperature che potranno superare la soglia dei 36/37° C sulla Val Padana e localmente anche in Sardegna. Martedì ancora con qualche fugace temporale pomeridiano sulle Alpi e sole prevalente altrove, ma peggiore sotto il profilo climatico con temperature che potranno raggiungere i 40° C sulla Sardegna e superare anche i 37/38° C sulla Val Padana. Inizierà a fare molto caldo anche al Sud con temperature fino a 38° C sulla Puglia e sulla Basilicata. Mercoledì non troppo diverso salvo che per qualche temporale pomeridiano più diffuso sui settori alpini con un lieve calo termico al Nord mentre altrove sole e caldo intenso saranno protagonisti. Previste massime fino a 38° C al Centro, 40° C in Sardegna e 38/40° C anche al Sud soprattutto Puglia e Basilicata, 38° C o superiori anche sulla Sicilia. Giovedì infine tutto sole o quasi con instabilità diurna sulle Alpi ridotta al lumicino e gran caldo ovunque. Massime che potranno addirittura superare i 40° C su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.