Allerta arancione della Protezione civile, per domani si prevedono forti temporali

La Regione Lombardia ha emesso un avviso di allerta meteo con codice arancione per rischio di temporali forti, anche nella Bassa, per la giornata di domenica 7 giugno a partire dalle sei del mattino.

Prudenza e attenzione per temporali

La Regione raccomanda pertanto prudenza negli spostamenti e invita a non sostare e a non parcheggiare in prossimità di alberi durante le – 7 giugno 2020 – le precipitazioni tenderanno a divenire più estese sui rilievi e sulla pianura centro-occidentale, con temporali di forte intensità più probabili su Nordovest, fascia prealpina e pianura occidentale; alta probabilità di fenomeni intensi anche sulla parte occidentale della Valtellina.

Precipitazioni persistenti

Le precipitazioni saranno comunque persistenti per tutta la giornata, con temporanee intensificazioni nelle ore centrali dovute ai fenomeni temporaleschi, in particolare tra le ore 9 e le ore 21.

